Arsenal, Welbeck: "L'addio di Wenger non cambia nulla: voglio vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League con l'Atletico Madrid, l'attaccante dell'Arsenal Danny Welbeck ha parlato così: "Dobbiamo ottenere un risultato positivo. Sappiamo però che la semifinale non finirà domani. Sono due gare, quindi speriamo di fare bene domani sera per partire avvantaggiati al ritorno. Addio Wenger? Per battere l'Arsenal non è necessario alcun incentivo extra. Volevo vincere prima che Arsene annunciasse che sarebbe partito e voglio vincere anche adesso. Ho avuto la fortuna di lavorare con due giganti in panchina come Wenger e Ferguson. Nutro un immenso rispetto per entrambi".