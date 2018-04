Arsenal, Wenger: "Abbiamo sprecato diverse occasioni nel primo tempo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger, manager dell’Arsenal, è intervenuto al termine del match perso contro il Newcastle (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport UK: "Questa è la storia della stagione, siamo in vantaggio di un gol, non addormentiamo il gioco e facciamo errori difensivi. È successo molte volte in questa stagione. Abbiamo sprecato diverse occasioni nel primo tempo".