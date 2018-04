Arsenal, Wenger: “Sempre la stessa storia, creiamo e non concretizziamo “

Le sue parole in conferenza stampa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger, allenatore dell’Arsenal, dopo l’1-1 nell’andata delle semifinali di Europa League con l’Atletico Madrid è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo fatto la partita che volevamo, il risultato non rispetta quanto si è visto in campo. Abbiamo giocato contro una squadra che si difende bene e non concede occasioni. L’unica azione fatta da loro si è trasformata in gol. Ora pensiamo a noi stessi e alla gara di ritorno. Abbiamo già assistito a questa storia: creiamo tanto e poi non riusciamo a vincere, oggi siamo stati pericolosi ventidue volte”.