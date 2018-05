Arsenal, Wenger assicura: "Questo club tornerà a lottare per il titolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultima gara all'Emirates Stadium per Arsene Wenger pronto a lasciare l'Arsenal. Il tecnico francese però è convinto che i Gunners torneranno a lottare per il titolo: "E' un grande lavoro. Il club ha attraversato il periodo più difficile degli ultimi 10 anni. Ho sempre pensato che dopo il 2016 il club si trovasse in una situazione finanziaria in cui avremmo lottato di nuovo. Quello che non posso prevedere è che i club saliranno su un altro livello finanziario che ora rende tutto più difficile. Ma penso ancora che l'Arsenal tornerà a gareggiare per il campionato".