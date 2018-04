Arsenal, Wenger: "Atletico Madrid favorita, ma noi vogliamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger ha parlato oggi in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della formazione inglese, attesa da un finale di campionato con pochi obiettivi in vista ed una più che interessante prospettiva europea, con la semifinale di Europa League contro l'Atletico: "Non è stato il sorteggio ideale, ma siamo l'Arsenal e vogliamo vincere ogni partita. L'Atletico Madrid è vista come la favorita per vincere la competizione, ma credo che noi, al nostro meglio, possiamo avere la meglio".