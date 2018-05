Arsenal, Wenger ha un grande sogno: allenare la Nazionale francese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono giorni di importanti riflessioni per Arsene Wenger. Come riporta il Daily Star, tra i sondaggi di PSG e squadre cinesi, il primo obiettivo del tecnico in uscita dall'Arsenal sarebbe diventare il ct della Nazionale francese. Tutto dipenderà però dall'esito del Mondiale dei Bleus guidati da Deschamps.