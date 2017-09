Arsenal, Wenger: "Ho pensato di lasciare questo club. Contatti col PSG"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico Arsene Wenger ha ammesso di aver pensato di lasciare l'Arsenal questa estate: "Si è vero, ho pensato di lasciare l'Arsenal. Sono 20 anni che sono qui, ho pensato di andare via per ragioni personali. Continuare o smettere, quella era la mia riflessione: abbiamo faticato l'anno scorso, per questo ho pensato a lasciare. E quest'anno abbiamo iniziato male, ma possiamo essere campioni. Allenare un altro club rispetto all'Arsenal? Si, potrei. Con il PSG ci sono stati contatti", ha detto il francese a Telefoot.