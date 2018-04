Arsenal, "Wenger IS out": le aperture online dei quotidiani inglesi

© foto di Lazzerini

"Wenger IS out". Le edizioni online dei principali tabloid inglesi aprono tutti con la notizia del giorno, ovvero l'annuncio dell'addio dall'Arsenal da parte di Arsene Wenger al termine della stagione. Una notizia che ha interrotto una giornata di normali notizie relative al campionato inglese, per certi versi inattesa, visto che l'allenatore non aveva dato segni di cedimento rispetto alla scadenza naturale del contratto, ovvero il giugno del 2019. Ecco di seguito le aperture delle edizioni online inglesi: