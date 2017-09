Arsenal, Wenger: "Lemar ha deciso di restare al Monaco"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger ha rivelato che nell'ultimo giorno di mercato Thomas Lemar ha rifiutato un trasferimento a Londra: "Il giocatore ha scelto di rimanere al Monaco. So che viviamo in un'epoca di trasparenza, ma ad un certo punto, per rispettare tutti, non bisogna parlare troppo. Bisogna rispettare ciò che è accaduto durante le trattative", ha spiegato a beIN SPORTS.