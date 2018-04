Arsenal, Wenger potrebbe rimanere. E parla di mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsene Wenger ancora all'Arsenal, almeno per un altro anno. Secondo la stampa britannica, il tecnico alsaziano potrebbe infatti continuare per un'altra stagione la sua avventura alla guida dei Gunners. Al London Evening Standard, poi, è lo stesso tecnico a parlare: "Sotto alcuni aspetti non abbiamo bisogno di comprare tanti giocatori di alto livello, abbiamo tanti giovani e promettenti attaccanti. Vedremo".