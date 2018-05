Arsenal, Wenger: "Purtroppo le storie d'amore a volte finiscono male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato il giorno dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid: "Tutte le storie d'amore hanno una conclusione e purtroppo non sempre finiscono bene. Anzi la maggior parte delle volte non finiscono bene. Sono tristissimo. Il giorno dopo è sempre il peggiore. Sono triste perché amo questo club, è impossibile dedicare 20 anni della propria vita ad una società e poi andarsene in maniera semplice. Il mio successore dovrà far diventare l'Arsenal la priorità della sua vita, gestendo il club come se fosse suo. Non c'è altra strada".