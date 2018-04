Arsenal, Wenger: "Ramsey è importante per il futuro. Vogliamo tenerlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arsène Wenger, allenatore dell'Arsenal, si è detto ottimista circa il futuro di Aaron Ramsey con i Gunners. Il centrocampista glalese, 27 anni, è in scadenza di contratto nel 2019: "Per quel che mi riguarda la situazione è chiara, ma dovremo trovare un accordo. Vogliamo tenerlo, è un giocatore importante anche per gli anni a venire".