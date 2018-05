Arsenal, Wenger: "Ricevute più offerte di quanto mi aspettassi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua penultima conferenza pre partita da allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato del proprio futuro: "Se ho ricevuto offerte per continuare ad allenare? Sì, più di quante mi aspettassi. Ma adesso non sto analizzando o considerando niente, voglio lavorare bene qui fino all'ultimo giorno del mio contratto. Sicuramente continuerò a lavorare, il mio cervello richiede altro lavoro per restare attivo. Ho una grande esperienza nella gestione delle squadre e nel complesso del lavoro. Cosa farò? Ancora non lo so".