Arsenal, Wenger su Cazorla: "Se tornerà al top rinnoveremo il contratto"

Arsene Wenger, tecnico dell'Arsenal, è tornato a parlare dopo tanti mesi del possibile ritorno sui campi da gioco di Santi Cazorla: "Non so se tornerà a giocare ad alti livelli, sicuramente lo spero. Speriamo che possa tornare prima della fine della stagione per fare un check-up delle sue condizioni e valutarle dal vivo. Se potrà essere ancora all'altezza della Premier League, dicuteremo la possibilità di firmare un nuovo contratto".