Arsenal, Wenger: "Su di noi c'è pressione extra per l'Europa League"

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger ha parlato in vista della sfida contro il CSKA di Europa League: "Sento che c'è una pressione extra su di noi per far bene in questa competizione. Ma questo fa parte del nostro essere. Per noi è l'opportunità di concentrarci ancora di più sul bel gioco di squadra. Questo è il nostro modo di giocare e la conseguenza sarà un risultato positivo. Quanto sarebbe speciale vincere una competizione europea? Non viviamo nel paese dei sogni, siamo ai quarti di finale e dobbiamo essere realisti andando passo dopo passo. Poi per il resto vedremo".