Arsenal, Wenger svela: "Koscielny si è rotto il Tendine d'Achille"

Arsene Wenger, manager dell'Arsenal, dopo il k.o. contro l'Atletico Madird e l'eliminazione dall'Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo giocato meglio dell'andata, abbiamo creato diverse occasioni, ma non le abbiamo concretizzate. Nel doppio confronto probabilmente avremmo meritato noi, dovevamo superare il turno. Ci sono stati tanti momenti decisivi e la qualità di una squadra si vede anche in queste cose. Abbiamo sbagliato nel prendere gol in contropiede, poi ci hanno un po' schiacciati perché erano in un buon momento psicologico. Diego Costa? Abbiamo perso un pallone subito, poi sappiamo che lui è uno dei migliori attaccanti al mondo. Koscielny? Credo che si sia rotto il tendine d'Achille, le prime notizie non sono rassicuranti. Io stasera sono triste, purtroppo è andata così ma dobbiamo andare avanti".