Arsenal, Wenger: "Tante partite di fila come un incontro di boxe"

La vittoria contro il Milan fa sorridere Arsene Wenger, ma il tecnico dell'Arsenal ha tanti impegni a cui guardare. Ne ha parlato in conferenza stampa: "In Inghilterra abbiamo una serie di incontri: si gioca la finale di Coppa di Lega la domenica, poi giochi in campionato giovedì. È come un incontro di pugilato che devi subito rialzarti dopo che finisci ko e noi abbiamo cercato di recuperare tutte le energie per questo incontro e l'abbiamo fatto".