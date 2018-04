Arsenal, Wenger: "Vogliamo continuare a vincere, Welbeck in ottima forma"

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Southampton, il tecnico dell'Arsenal Arséne Wenger ha commentato così la gara dell'Emirates Stadium in conferenza stampa: "Vogliamo continuare a vincere le nostre partite. Ho fatto turnover perché abbiamo molte gare da disputare, ma ho scelto comunque undici giocatori in grado di ottenere il successo. Abbiamo dimostrato un grande spirito anche se il finale è stato un po' frenetico".

Sull'espulsione di Elneny: "Sono rimasto molto stupito del cartellino rosso, lui è un giocatore molto corretto. Ha colpito in faccia l'avversario? Non lo so".

Su Welbeck: "E' in un grande momento di forma e sono contento di questo. Ha dato tutto quello che aveva".