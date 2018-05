Arsenal, Wilshere in scadenza: "Addio di Wenger può cambiare le cose"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In scadenza di contratto con l'Arsenal, il centrocampista inglese classe '92 Jack Wilshere sta trattando il rinnovo con i gunners e ai microfoni di Sky Sports UK ha fatto il punto sulla trattativa: "Stiamo ancora parlando, non è cambiato molto. Ovviamente è partito l'allenatore, non saprò chi sarà il manager la prossima stagione e questo può cambiare le cose, ma stiamo ancora parlando e siamo entrambi fiduciosi di poter fare qualcosa. Lasciare l'Arsenal? A essere onesti non ci ho davvero pensato. Ho già detto che questo è il club dove voglio essere e non ho avuto molto tempo per pensare se muovermi in altri club".

Nelle ultime settimane a farsi concretamente avanti per Wilshere è stato l'Everton, mentre il Milan dopo qualche sondaggio sembra aver definitivamente abbandonato la pista.