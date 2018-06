Arsenal, Wilshere pronto a lasciare il club a parametro zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jack Wilshere è pronto a lasciare l'Arsenal. Secondo quanto riporta il The Sun l'addio del centrocampista è ormai vicino perché Emery non lo ritiene un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Wilshere dunque lascerà l'Arsenal a parametro zero e nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Juventus.