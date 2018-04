Arsenal, Wilshere si avvicina al neopromosso Wolverhampton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal The Guardian, Jack Wilshere lascerà l'Arsenal ma non arriverà in Italia. Il regista dei Gunners, che si svincolerà a fine stagione, dovrebbe passare al Wolverhampton neopromosso in Premier League. La volontà di rimanere in Patria del giocatore sarebbe risultata decisiva per questa operazione.