Arsenal, Xhaka: "Emery mi ha aiutato molto, possiamo ancora migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un'intervista rilasciata al Mail on Sunday, Granit Xhaka ha parlato dell'arrivo di Emery all'Arsenal: "Avevamo bisogno di tempo per conoscere il carattere e la filosofia del nuovo manager, sta andando bene e sto migliorando. A livello tattico, il manager mi ha davvero aiutato, ma possiamo ancora migliorare".