Arsenal, Xhaka: "Felice a Londra, ho ancora quattro anni di contratto"

Granit Xhaka prova a togliere ogni dubbio in merito al suo futuro. Intervistato da Blick!, il centrocampista dell'Arsenal e della Svizzera, che alcuni rumors davano come vicino all'Inter, non pare avere intenzione di lasciare i Gunners: "Ho firmato solo lo scorso anno, ho ancora quattro anni di contratto. Sono felice a Londra e anche la mia famiglia lo è, e questa è la cosa più importante. Io capitano dell'Arsenal? Sarebbe la ciliegina sulla torta".