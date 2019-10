Arsenal, Xhaka non vuole chiedere scusa. Ozil possibile capitano stasera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Xhaka la fa da padrone in casa Arsenal. Il capitano dei Gunners, dopo le parole di mister Emery di ieri ("Credo che debba chiedere scusa"), non sembra avere intenzione di fare alcun passo indietro, mettendo così in apprensione l'intera società. Escluso dai convocati per la gara di questa sera contro il Liverpool in EFL Cup (ore 20:30), il centrocampista svizzero potrebbe aver rotto in maniera definitiva il suo rapporto con la tifoseria biancorossa. E, intanto, lo stesso Emery ha dichiarato che il capitano coi Reds potrebbe essere addirittura Mesut Ozil, da tempo finito ai margini della squadra.