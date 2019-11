© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Granit Xhaka non è più il capitano dell'Arsenal. La decisione, presa da Unai Emery, è stata presa a seguito della lite fra il giocatore svizzero e parte della tifoseria dei Gunners: il giocatore, nel corso della partita contro il Crystal Palace, era stato fischiato dal pubblico e aveva reagito incitandolo provocatoriamente a continuare, mettendosi anche la mano all'orecchio. Il tutto condito con alcuni sonori "Fuck off". Nonostante le scuse pubbliche, Xhaka non è stato convocato per la partita seguente contro il Wolverhampton e ora ha perso pure la fascia, andata ad Aubameyang.