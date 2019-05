© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Fulham è già retrocesso in Championship, ma le ha provate davvero tutte. Almeno a livello di allenatori: in stagione i Cottagers hanno puntato dapprima su Slavisa Jokanovic, poi su Claudio Ranieri e infine su Scott Parker. Tre nomi che non sono stati sufficienti per la salvezza, a cui si sarebbe potuto aggiungere Arsene Wenger. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il Fulham si sarebbe mosso per l'alsaziano già a novembre, incassando un netto rifiuto. Un interesse che però è rimasto vivo: in vista della prossima stagione, che nelle intezioni del club dovrebbero portare a un'immediata promozione, la dirigenza avrebbe contattato nuovamente Wenger. Immaginate la risposta: un altro no.