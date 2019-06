© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista brasiliano Arthur ha parlato delle differenze che ci sono nel suo ruolo tra la Nazionale e il Barcellona: "La cosa principale è che partecipo più alla costruzione del gioco in nazionale rispetto al Barça. Nella squadra nazionale ho più libertà di tornare indietro e costruire il gioco. Questa è la differenza più grande, Tite mi ha dato più libertà di cercare la palla più indietro. Non ho quella libertà a Barcellona, dove devo giocare più tra le linee e andare più in attacco", ha detto dal ritiro della nazionale.