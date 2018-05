Arthur parla a Sport: "Il Barcellona ha fiducia in me"

© foto di Mocciaro

"Il Barça ha fiducia in me" è il titolo di Sport e le parole del nuovo acquisto blaugrana Arthur, che ha concesso un'intervista esclusiva al quotidiano catalano. "Il club mi ha chiamato per tranquillizzarmi. Il Barcellona sfrutta il possesso palla e sa giocarla, ed è il mio modo di vedere il calcio".