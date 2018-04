AS e l'addio al Barça di Iniesta: "Il piacere è stato nostro"

© foto di Lazzerini

AS in prima pagina apre con l'addio al Barcellona da parte di Andres Iniesta titolando: "Il piacere è stato nostro". Il centrocampista ha dichiarato in conferenza stampa: "Non aver vinto il Pallone d'Oro non è un peccato. E' molto complicato dire addio alla mia casa e alla mia vita".