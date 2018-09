AS e la nuova avventura di Kepa: "Pronto per la sfida"

© foto di Lazzerini

AS di questa mattina apre in prima pagina con Kepa e la sua avventura in Nazionale: "Pronto per la sfida". Il portiere del Chelsea ha dichiarato: "Gli 80 milioni pagati dal club non sono un peso per me. Mi sento più maturo anche per affrontare situazioni più complicate. De Gea? E' un grandissimo portiere".