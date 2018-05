AS e Marca in coro in prima pagina: "Cristiano resta!"

© foto di Lazzerini

AS e Marca in coro questa mattina aprono in prima pagina con la richiesta dello spogliatoio del Real Madrid nei confronti di Ronaldo: "Cristiano resta!". Anche i tifosi festeggiano chiedendogli di restare per vincere ancora, ma adesso i dubbi sul suo futuro sono alle stelle e l'addio non è più così impossibile.