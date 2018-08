As in prima pagina: "Modric detronizza Cristiano Ronaldo"

"Modric detronizza Cristiano". Questo il titolo dell'edizione odierna di AS, che dedica la prima pagina a Modric, eletto migliore giocatore della Champions 2018 ieri sera nel gala di Montecarlo. Il portoghese della Juve - si legge - non si è presentato perché sapeva che non avrebbe vinto il premio... Nella serata "madrilena", Keylor Navas eletto miglior portiere e Sergio Ramos miglior difensore.