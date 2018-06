AS in prima pagina saluta Zidane: "Hasta siempre"

Lunga ed interessante intervista di Pepe Reina al quotidiano spagnolo As. Il numero uno spagnolo, pronto a vestire la maglia del Milan dopo l'avventura al Napoli, ha parlato a 360° della sua avventura italiana, partendo però dalla Spagna in vista del Mondiale: "Vedo il gruppo con...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 maggio

Zanetti: "C'è tempo per riscattare Cancelo e Rafinha"

Dall’Inghilterra: assalto Newcastle per Ferrari del Sassuolo

Summit e rinnovi: le ore più calde con Torreira in primo piano

Napoli, la clausola è scaduta: per Sarri il Chelsea ora dovrà trattare

Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

Kluivert l'ultimo della lista. La Top 11 dei figli d'arte in Serie A

Roma, al lavoro per Cristante. Possibili contropartite

Come cambiano le gerarchie al Real? L'addio di Zizou smuove le acque

Roma, su Defrel non solo l'Atalanta: anche Samp e Torino

New York Times: il Milan va verso l'esclusione dalle coppe europee

Lazio, Inzaghi ci riprova per Papu Gomez

Napoli, resta la tentazione Cina per Hamsik: 30 milioni

Juventus, dalla Spagna: sfida Pochettino-Allegri per la panchina del Real

Genoa, summit la prossima settimana per Giuseppe Rossi

AS di questa mattina apre in prima pagina con l'addio di Zidane dalla panchina del Real Madrid titolando: "Hasta siempre y gracuas por todo". Il tecnico francese, a sorpresa, ha deciso di lasciare i Blancos dopo la vittoria della terza Champions consegutiva.

