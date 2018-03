As sul Real Madrid: "La Nike ha la chiave per Neymar"

© foto di Di Benedetto

"La Nike ha la chiave per Neymar". Questo il titolo di apertura di As di questa mattina in merito al possibile passaggio del brasiliano al Real Madrid. La multinazionale può finanziare una parte della cifra che servirà per prelevarlo da PSG in cambio della firma dei Blancos per il nuovo sponsor tecnico. Attualmente Adidas paga al club 40 milioni di euro a stagione e il contratto scadrà nel 2020.