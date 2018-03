As sulla Champions: "Colpo della Liga alla Premier"

"Colpo della Liga alla Premier". Questo il titolo di As, che in prima pagina sottolinea come sia la Spagna la nazione più rappresentata ai quarti di Champions con Real Madrid, Siviglia e Barcellona (che grazie allo spettacolo di Messi ha superato il Chelsea). La Premier, invece, dovrà fare i conti con una squadra in meno (Liverpool e City). Italia rappresentata da Juventus e Roma, il Bayern Monaco corre da solo.