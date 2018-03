AS verso la sfida tra Spagna e Argentina: "Messi giocherà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

AS di questa mattina apre in prima pagina con l'amichevole di domani tra Spagna e Argentina titolando: "Messi giocherà". L'attaccante del Barcellona, grande assente nella sfida contro l'Italia, si è allenato regolarmente e domani scenderà in campo al Wanda Metropolitano per uno degli impegni più interessanti in vista del Mondiale in Russia.