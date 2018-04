AS verso Nyon: "Un sorteggio con 22 Champions"

© foto di Lazzerini

AS di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Un sorteggio con 22 Champions". Il Real Madrid ne ha vinte 12, il Bayern e il Liverpool, 5. Semifinali piene di storia, che vedono i giallorossi come scheggia impazzita tra le stelle della competizione europea. Oggi a Nyon la squadra di Di Francesco conoscerà il prossimo avversario. I Blancos di nuovo favoriti per la vittoria finale.