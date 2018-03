As, via all'operazione Neymar. Il Real vuol chiudere prima del Mondiale

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid ha avviato l'"Operazione Neymar", secondo il quotidiano As che spiega come nei giorni scorsi sia andata in scena una riunione fra emissari del Real e il padre dell'asso brasiliano. Nel pezzo si legge di come il Real abbia tutta l'intenzione di convincere il PSG prima dell'inizio dei Mondiali anche per poter pianificare con i giusti tempi il restante mercato. L'ok del giocatore, invece, sarebbe già arrivato anche grazie al lavoro di Marcelo. Neymar, racconta As, avrebbe confidato al suo entourage che "5 mesi a Parigi sono stati come 5 anni".