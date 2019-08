Ora c’è l’ufficialità. Ashley Cole annuncia il proprio ritiro dalle scene. Come riporta Sky Sports, il difensore inglese decide di appendere le scarpette al chiodo dopo 20 anni di carriera, 13 trofei, 3 Premier League, 697 presenze nei club e 107 in Nazionale.

👋 Ashley Cole has announced his retirement from professional football

Made his debut as a sub for Ray Parlour in Arsenal’s League Cup defeat at Middlesbrough in Nov 1999. Went on to make 385 PL apps, on the winning side 240 times (62.3%) 👏👏 pic.twitter.com/iQCU0gjcXF

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 18, 2019