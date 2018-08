Asse caldo fra Parigi e Barcellona: ballano Rabiot e Rakitic

© foto di J.M.Colomo

Questi ultimi giorni di mercato europeo, con solo alcune finestre ancora aperte, potrebbero regalare un clamoroso affare sull'asse Barcellona-Parigi. I catalani infatti sono fortemente interessati a prelevare per il loro centrocampo Adrien Rabiot, in scadenza nel 2019 con il Paris Saint-Germain, approfittando anche del fatto che le altre rivali – Juve e Milan su tutte – al momento non possono operare sul mercato. Nonostante il giocatore fra sei mesi possa partire a parametro zero il club francese non ha intenzione di fare sconti chiedendo 50 milioni di euro per il cartellino del francese come riporta il Mundo Deportivo. Su questa trattativa si va però a innestare quella che vuole il PSG interessato a Ivan Rakitic, più che a Sergio Busquets, che però il Barcellona non ha intenzione di liberare se non dietro il pagamento della clausola di rescissione pari a 125 milioni di euro. Al momento questa offerta non è pervenuta sul tavolo del club catalano, ma non è detto che nei prossimi giorni possa esserci un'accelerazione per portare a compimento uno dei due affari, se non entrambi.