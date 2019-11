Astana, chiesti oltre 300mila biglietti per la sfida contro lo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre trecentomila richieste di biglietti. E' quanto arrivato negli ultimi giorni all'Astana per la sfida di Europa League contro il Manchester United che andrà in scena giovedì sera.Per i tifosi dei red devils presenti in Kazakistan, ma soprattutto per i tifosi dello United presenti nella vicina Cina, un'occasione più unica che rara per vedere da vicino i loro idoli. Richieste, ovviamente, impossibili da esaudire: l'Astana Arena può infatti ospitare 30.254 tifosi.