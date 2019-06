Aston Villa, a un passo l'acquisto di Jota dai cugini del Birmingham

© foto di Gaetano Mocciaro

L'Aston Villa, neo promosso in Premier League, si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club di Birmingham, secondo Sky Sports, avrebbe raggiunto un accordo con i rivali cittadini per il trasferimento dell'attaccante spagnolo Jota Peleteiro, classe 1991 ex di Celta ed Eibar.