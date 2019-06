Tammy Abraham ha contribuito alla promozione dell'Aston Villa in Premier League con 26 gol in 42 presenze, numeri da capogiro. L'Under 21 inglese però è di proprietà del Chelsea e vorrebbe giocare lì il prossimo anno, come ha dichiarato a Sky Sports UK: "Restare all'Aston Villa? Mai dire mai, vedremo cosa accadrà, ma il Chelsea è il club che ho frequentato da piccolo e l'obiettivo è quello di provare a sfondare a Stamfod Bridge".