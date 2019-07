Aston Villa, accordo per Mings a titolo definitivo: 28 mln al Bournemouth

© foto di Gaetano Mocciaro

La neo-promossa Aston Villa si sta subito dando da fare sul mercato, al fine di provare a costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, i Villans avrebbero intanto già trovato l'accordo economico con il Bournemouth per portare il difensore Tyrone Mings a titolo definitivo al Villa Park, dopo averlo avuto per sei mesi in prestito nel 2019. Presto, riferiscono dall'Inghilterra, l'affare sarà concluso ed ufficializzato.