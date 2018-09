Aston Villa, avviati i contatti per il rinnovo di Grealish

Ancora una volta, è un centrocampista completo, un giocatore di una modernità spaventosa e non un fuoriclasse dell'attacco, un fulgido esempio di classe e fantasia, la fotografia migliore della Juve di stasera: concreta, capace di soffrire ed andare ad un passo dal tracollo, ma in...

Non si diventa campioni del mondo per caso

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?

Italia, convocati per Nations League: sorprese Pellegri, Biraghi e Zaniolo

Parma-Juve 1-1 dopo 45': bianconeri in affanno, Gervinho incontenibile

Fiorentina, Diakhate resta e può rinnovare per un'altra stagione

Parma-Juventus 1-2, i bianconeri tornano in vantaggio con Matuidi

Sampdoria, Giampaolo: "Il Napoli? Il calcio non è una scienza esatta"

Le pagelle del Parma - Iacoponi soffre, Gervinho non lo ferma nessuno

Ronaldo soffre, sbaglia ed esce contuso. L'Italia non è la Spagna

Juventus, D. Costa: "Gara importante. CR7 è in un nuovo campionato"

Juventus, Allegri sul digiuno di Ronaldo: "Il calcio non è matematica"

Parma, D'Aversa: "Oggi è un buon punto di partenza per noi"

Non si diventa campioni del mondo per caso

Il nuovo presidente esecutivo dell'Aston Villa Christian Purslow è pronto ad avviare i contatti con il centrocampista Jack Grealish per il rinnovo di contratto. A riportarlo è il Daily Telegraph .

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy