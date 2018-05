Aston Villa, John Terry al bivio: può seguire Gerrard ai Rangers

© foto di Image Sport

John Terry potrebbe terminare la propria carriera da difensore alla fine di questa stagione. JT ha un contratto fino al 30 giugno del 2018 che si rinnoverà automaticamente in caso di promozione. Però è arrivata un'offerta da parte di Gerrard per seguirlo ai Rangers di Glasgow e per questo dovrà prendere una "decisione difficile", come ammesso da lui stesso.