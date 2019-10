© foto di Gaetano Mocciaro

Alfredo Morelos (già 17 reti stagionali) è l'obiettivo numero uno per l'attacco dell'Aston Villa. Il calciatore dei Rangers, secondo la stampa scozzese, è ritenuto da mister Dean Smith il partner perfetto per Wesley, colpo di mercato estivo del club di Birmingham. Per provare a prendere il giocatore già a gennaio, i Villans sono disposti a offrire oltre 20 milioni.