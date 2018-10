Aston Villa, scelto Rui Faria per la panchina. Terry sarà il secondo

© foto di Image Sport

Nuovo allenatore in arrivo per l'Aston Villa: secondo quanto riferito dall'edizione britannica di Sky, il club di Birmingham sarebbe pronto a puntare su Rui Faria, storico assistente di Mourinho dai tempi del Porto. Al suo fianco, John Terry, nelle vesti di allenatore in seconda e non di tecnico in prima della squadra come inizialmente si era vociferato.