Aston Villa, Smith: "Col City lezione che ci servirà per il futuro"

© foto di Matteo Bottazzo

Dean Smith, tecnico dell'Aston Villa, ha parlato a pochi istanti dal fischio finale del match perso per 3-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City: "Nel primo tempo ci hanno messo sotto pressione e hanno avuto qualche chance per sbloccare il risultato, ma siamo stati bravi a limitarli. Peccato per aver pagato dazio al rientro dall'intervallo: una volta trovato il primo gol, hanno preso il comando della partita e non ci hanno più concesso nulla. Sono molto deluso per le tante possibilità che abbiamo offerto al City, ma dobbiamo prendere da lezione quanto è accaduto: impareremo molto da questo pomeriggio, sono sicuro che miglioreremo col passare della stagione".