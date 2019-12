Aston Villa, Smith: "Diamo merito ai ragazzi del Liverpool"

© foto di Gaetano Mocciaro

Dopo la roboante vittoria in Carabao Cup sul Liverpool dei giovani, l'allenatore dell'Aston Villa Dean Smith ha parlato ai media ufficiali del club per analizzare la gara, sottolineando le indicazioni positive ricevute soprattutto dai quei giocatori che in campionato hanno accumulato minore minutaggio: "Diamo merito ai ragazzi del Liverpool, ci hanno dato filo da torcere. Hanno un gruppo di giocatori di grande talento che a tratti ci ha reso le cose difficili. C'era una strana sensazione in questa partita, ma abbiamo segnato 5 gol e non ne abbiamo subìto nessuno, era quello che ci serviva per arrivare alle semifinali. Abbiamo una grande storia in questa competizione e ora abbiamo una semifinale a doppio turno.

E' passato in secondo piano, ma abbiamo cambiato 10 uomini stasera: era la prima da titolare per Kodjia in questa stagione, così come per Chester. Wesley è entrato nel finale e ha fatto un bel contropiede con una bella finalizzazione. Il Liverpool aveva cominciato bene e nei primi 10 minuti ha costretto il nostro portiere Nyland a fare due parate importanti, sono contento, ma e ciò che mi aspetto da lui.

Ci sono molti aspetti positivi. James Chester ha fatto la sua prima gara dall'inizio dopo molto tempo: sono davvero contento che abbia ricevuto una buona accoglienza. È molto rispettato nello spogliatoio, è un leader con e senza la palla.

Leggendo le formazioni tutti si aspettavano la nostra qualificazione, ma poi bisogna giocarla. L'importante è l'atteggiamento, se l'atteggiamento è giusto potrai vincere. Abbiamo fatto una buona prestazione, da professionisti. Ora ci aspetta una serie di partite importanti al Villa Park e abbiamo cominciato con una grande vittoria".